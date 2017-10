Sur sa page facebook, Adji Mergane Kanouté, la responsable politique de Bongré (commune de Kaolack), par ailleurs vice-présidente des femmes de Benno Bok Yaakaar a interpellé le président Macky Sall sur l’éclairage déficient sur l’Axe Keur Mbaye Fall-Keur Massar-Pikine-Patte d'oie



« Je voudrais ici et maintenant interpeller les autorités en charge de l'éclairage public. J'ai mesuré hier en quittant Keur Baye Fall à 23h au volant de ma voiture, pour rallier ma zone d'habitation les Medina, toutes les difficultés auxquelles sont confrontés les conducteurs qui empruntent la route de Keur Mbaye fall en passant par Keur massar, Pikine jusqu'à la Patte d'oie. L'irréparable peut se produire à tout moment », s’est indignée la porte-parole de de la coalition Macky 2012.



Avant d’ajouter « J'invite le chef de l'Etat, Son Excellence Macky Sall, sans protocole et dans une voiture banalisée à emprunter ce tronçon pour être édifier sur l'absence d'éclairage manifeste et criard.

Le Président Macky Sall a une vision révolutionnaire, avec des programmes audacieux et réalisables avec pour unique objectif "Servir le Sénégal", il demeure important que les hommes en qui il a placé sa confiance puissent traduire à bien cette vision novatrice »