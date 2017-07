Ayant battu « illégalement » le Sénégal, l'Afrique du Sud a bien reçu une lettre de la Fifa pour…

La FIFA avait en effet annoncé en mars dernier, que « des informations supplémentaires concernant le match en Afrique du Sud vs Sénégal en question seront fournies une fois que la décision (sur Lamptey) sera définitive et obligatoire ».



« Ce n’est pas quelque chose dont nous pouvons parler. C’est une question que la Fifa traite … ils nous ont écrit pour dire qu’ils y sont, depuis lors, nous n’avons encore rien entendu. C’est un problème que la Fifa doit aborder», a déclaré M. Mumble, ce mercredi.





La Fifa pourrait en effet ordonner une reprise du match et à la question de savoir si la SAFA ( Fédération sud-africaine de football ) protesterait contre une telle décision, M. Mumble a répondu: « Nous devons traverser ce pont quand nous y arriverons. Je ne voudrais pas spéculer maintenant. Vous devez parler à la Fifa. »





Les Bafana- Bafana avaient battu le Sénégal (2-1). Mais la Fifa a par la suite, suspendu l’arbitre ghanéen Joseph Lamptey, qui a officié lors du match. La raison, il aurait « influencé illégalement le résultat ».

Lamptey avait en effet donné aux Bafana-Bafana un penalty pour une faute de main imaginaire de Koulibaly, alors que le ballon avait touché son tibia.





Source : Senego