Ayant concocté un plan d’arnaque, un faux agent du service d’hygiène tente de racketter la famille du défunt milliardaire, Aliou Sow

Il y a des gens qui sont sans scrupules et qui profitent du malheur des autres pour tenter de s’enrichir. C’est le cas de cet individu qui a été déféré dernièrement au parquet, par le commissariat du point E, pour les délits d’usurpation de fonction et tentative d’escroquerie.



S. Diakhaté, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a attendu le lendemain du décès du milliardaire, Aliou Sow, pour se présenter au domicile familial sis à Fann résidence, pour tenter de les escroquer. Dans la plainte de la dame J. Jourdain, cette dernière a expliqué que le jour des faits, le vigile en faction l’a informée de la visite d’un certain Cissé (sans autres précisions), qui voudrait la voir.



Ne connaissant aucune personne répondant à ce nom, elle a quand même reçu l’inconnu, mais dans la cour de la maison. Et après les salutations d’usage, ce dernier s’est présenté à elle, comme un agent du service d’hygiène. C’est dans ces circonstances, explique la dame, que ce dernier l’a informée d’une opération de pulvérisation devant se tenir dans le secteur Fann, le même jour, vers minuit. Ce dernier d’indiquer également à la dame de la nécessité de se doter de nouvelle poubelles valant 15 000 francs CFA.



Informé que la maitresse de maison était en France pour s’occuper des obsèques du sieur Aliou Sow, le faux agent du service d’hygiène a néanmoins insisté pour faire signer à la dame, un document qu’il venait de sortir de sa poche. Il a finalement été prié de quitter les lieux et de revenir le lendemain.

Et une fois devant le domicile du milliardaire, le mis en cause qui est en réalité un mécanicien doublé d’un escroc, n’a pas hésité à demander au vigile, des informations sur les obsèques du défunt. Comme quoi, il avait bien préparé son plan.



Mais immédiatement après, la famille qui s’est rendu compte que les explications de ce dernier ‘étaient tirées par les cheveux, l’a finalement aussitôt fait rattraper par le vigile. Et lorsqu’on lui a demandé sa carte professionnelle, il n’a, naturellement, pas été en mesure de le produire. Et pour effacer les preuves de sa culpabilité, il a profité de la mêlée, pour déchirer le document incriminant qu’il portait par devers lui.



Devant les enquêteurs du commissariat du point E où il a été conduit, il a systématiquement nié s'être présenté comme un agent du service d’hygiène. Ce qui ne l’a pas empêché d’être déféré au parquet.







