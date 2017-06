Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Ayem Nour: «J'ai pris du poids, j'ai subi beaucoup d'insultes» Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Juin 2017 à 02:09 | | 0 commentaire(s)| Depuis qu'elle a eu son petit Ayvin, l'animatrice du «Mad Mag» a grossi. Elle prend cela avec philosophie, même si ses détracteurs ne la lâchent pas.

Le corps des femmes reste généralement marqué par une grossesse. Ayem Nour en sait quelque chose. La présentatrice du «Mad Mag» n'a pas retrouvé sa silhouette de jeune femme depuis juin 2016, période à laquelle elle a donné la vie à son petit Ayvin. «La grossesse a été quelque chose d'assez difficile pour moi physiquement. Je fais un métier d'image, j'ai pris du poids. J'ai subi beaucoup d'insultes, d'injures, de méchancetés et ça n'a pas été évident», a commenté la Française interrogée pendant les "interview de Loana".

Une année plus tard, la brune de 28 ans doit encore composer avec les critiques sur son physique. «Je n'ai pas encore perdu mes kilos en trop. Je subis encore constamment des jugements par rapport à ça», a-t-elle admis, soulignant qu'elle évolue dans un «milieu impitoyable». La jeune maman n'entend pas se laisser abattre par ceux qui la jugent, bien qu'ils puissent se montrer véritablement méchants. Elle préfère adopter une certaine philosophie: «C'est les kilos du bonheur et ils resteront là tant qu'ils resteront là et ils partiront le jour où ils en auront marre d'être là. Je n'ai pas envie de me prendre la tête avec ça», a-t-elle conclu.



Source:L'essentiel/and





Accueil Envoyer à un ami Partager