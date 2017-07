Aza, le nain criminel, condamné à 6 ans ferme au tribunal de Mons

Aza Petrovic, Serbe de 31 ans, a comparu, ce jeudi, devant le tribunal de Mons. Le nain qui faisait partie des criminels les plus recherchés de Belgique, a été reconnu coupable d’avoir participé à un home invasion.



Son rôle: il a participé au repérage et faisait le guet tandis que le couple de victimes se faisait violemment tabasser par ses 5 complices. Ce qui a entraîné de grosses séquelles...



Six ans ferme, arrestation immédiate. Aza Petrovic, Serbe de 31 ans, a écopé d’une peine exemplaire ce jeudi, devant la chambre des vacations du tribunal de Mons. L’homme est coupable d’avoir participé au repérage d’une victime chez qui sa bande allait commettre un home invasion, à La Louvière.



source:.laprovince