Aziz Ndiaye : «Le stade Léopold Sédar Senghor tue la lutte» Avec la fermeture du stade Demba Diop, la lutte est sur le point de filer vers le stade Léopold Senghor. Ainsi, les combats Modou Lô-Lac 2 et Ama Baldé-Papa Sow, initialement prévus à Demba Diop, respectivement le 29 octobre et le 19 novembre, pourraient s’y tenir.

Mais si ça ne dépendait que d’Aziz Ndiaye, le promoteur qui a tourné le dos à la lutte, ces affiches ne se tiendraient pas dans cette enceinte portant le nom du premier président du Sénégal, informe Sénéweb. «Le stade Léopold Sédar Senghor fait partie des facteurs qui tuent la lutte, tranche Aziz Ndiaye. C’est un stade difficile à maîtriser et les charges sont trop lourdes.»



L’ancien promoteur milite pour Iba Nar Diop, qui fait à peine 5000 places. Il propose un réaménagement de ce stade pour relever sa capacité d’accueil.

