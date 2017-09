Aziz Ndiaye prend la défense de Aliou Sall et tacle Malick Gackou

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Septembre 2017 à 09:41 | | 1 commentaire(s)|

L’ancien promoteur de lutte a-t-il migré vers la politique ? Aziz Ndiaye s’est dressé contre Malick Gackou qui a véhémentement dénoncé la nomination de Aliou Sall, frère du président de la République, a la tête de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc).



Dans un communiqué parvenu à la rédaction, Aziz Ndiaye pense que Malick Gackou, « en tant que fils de Guédiawaye, devrait se réjouir de la nomination de Aliou Sall, car c’est Guédiawaye qui a été honoré ». Aziz Ndiaye a mis en avant la « supériorité politique » de Aliou Sall sur Malick Gackou. « Aliou Sall n’est pas politiquement l’égal de Malick Gackou ; il les a tous battus lors des élections locales et, est devenu maire de Guédiawaye. Il les a battus au referendum et même aux dernières élections législatives, c’est un de ses militants Mika Ba, qui les a battus », a-t-il indiqué.



L’homme d’affaires a fait un témoignage qui devrait plaire au maire de Guédiawaye. « Aliou Sall est notre maire et il se bat tous les jours, pour que le département de Guédiawaye soit parmi les plus remarquables du pays. Aliou Sall est un Sénégalais, un père de famille qui a le droit, comme tous les citoyens, d’avoir du travail pour nourrir sa famille. Aliou Sall est un Sénégalais compétent », lit-on dans le texte. Il en veut pour preuve que "c’est Abdoulaye Wade qui avait nommé Aliou Sall en premier comme chef de bureau économique du Sénégal en Chine".







L’Observateur

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook