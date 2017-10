BBY attaque Wade : "Il est illusoire de penser que de simples incantations politiques vont remettre en cause la volonté du peuple sénégalais"

L’opposition, incarnée par l’ancien Chef de l’Etat, s’entête à ne pas reconnaitre sa cuisante défaite aux élections législatives de juillet 2017. Elle avait d’abord attribué celle-ci à des prétendues fraudes, aujourd’hui le Président Abdoulaye Wade parle de manque d’unité, révélant ainsi une incohérence dans les justifications de la défaite.



L’ancien Chef de l’Etat impute la responsabilité de la division à Khalifa Sall, qui se serait laissé tromper par des personnes mal avisées.



Comment cette opposition aurait-elle pu s’unir puisqu’elle n’a aucun projet pour le Sénégal ?

En réalité, ce qui rassemble ces acteurs politiques, ce sont des ambitions strictement personnelles, et c’est pourquoi, on peut prédire sans risque de se tromper, qu’ils seront encore battus aux prochaines échéances électorales.



La coalition BBY est une majorité stable qui conduit des politiques publiques pertinentes et qui porte des résultats au profit des populations. Il est illusoire de penser que de simples incantations politiques vont remettre en cause la volonté du peuple sénégalais.



