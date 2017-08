BBY table sur une projection de 115 députés au moins sur 165 pour la prochaine législature

Réuni en séance ordinaire, le 31 juillet 2017, au siège de la coalition, le Secrétariat exécutif permanent de BBY (SEP/BBY) a examiné, entre autres points de son ordre du jour, la situation politique nationale marquée par la tenue des élections législatives du 30 juillet dont les résultats commencent à tomber.



Ainsi, il apparaît, au vu des résultats parvenus à la direction nationale, que la liste de notre coalition l’emporte largement sur toutes les autres listes en compétition pour ces législatives de 2017, induisant une projection tournant autour de 115 députés au moins sur 165 pour la prochaine législature.



Le SEP salue cette victoire nette de BBY acquise dans un contexte politique où les élections législatives précèdent la Présidentielle devant se tenir en 2019. Il s’y ajoute tous les facteurs de complexification de la situation avec la campagne d’intoxication développée par l’opposition au sujet des cartes d’électeurs, etc. dans le but de manipuler l’opinion et de susciter un vote sanction contre la majorité présidentielle.



Cependant, le peuple sénégalais a su, encore une fois, avec la lucidité et la maturité politique qu’on lui connaît, choisir la bonne voie, celle du travail pour la construction nationale pour un développement inclusif adossé au PSE en votant majoritairement liste Bennoo Bokk Yaakaar, dans la quasi-totalité des départements au Sénégal et dans la diaspora. Ce faisant, le peuple confère au camp présidentiel une majorité confortable lui permettant de gouverner dans la paix et la stabilité.



En conséquence, le SEP/BBY exprime ses vives félicitations à la tête de liste de la coalition BBY, le Premier Ministre Mahammad Boun Abdoulah Dionne pour son engagement et sa pugnacité dans la campagne menée tambours battants sur l’ensemble du territoire national afin de partager avec les populations les réalisations du Président de la République, Monsieur Macky Sall, et de son gouvernement.



De même, le SEP/BBY félicite les leaders, militants et militantes des différentes composantes de la coalition BBY pour leur mobilisation unitaire et leur engagement sans faille dans cette campagne aux allures de référendum. Le SEP/BBY remercie également tous les électeurs qui ont voté BBY, renouvelant ainsi au camp présidentiel leur adhésion aux politiques déroulées depuis 2012 pour la prise en charge des préoccupations quotidiennes du peuple sénégalais, dans la dynamique d’un Sénégal émergent.



A travers ces législatives, BBY a, une fois de plus, démontré la force et la vitalité de la coalition et fait la preuve de son unité, au grand dam de ses contempteurs de l’opposition qui ont dû fragmenter leur « Mankoo » en plusieurs « Tasaaroo », expression vivante de leurs ambitions politiques personnelles divergentes.



Dès lors, le SEP/BBY appelle les forces vives de la nation, qu’elles soient de l’opposition ou de la majorité au pouvoir, à tourner la page des élections et à bâtir autour du Président de la république et de son PSE, un consensus national fort et constructif pour l’intérêt exclusif des populations du Sénégal qui mérite qu’on lui sacrifie tout.

VIVE BBY !

VIVE LE PEUPLE SENEGALAIS !



Fait à Dakar, le 31 juillet 2017 LE SEP/BBY