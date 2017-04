BCEAO : l'émission d'un nouveau billet n'est pas à l'ordre du jour

finalement démenti la rumeur qui annonçait une procédure d'émission d'un nouveau billet pour avril 2017 qui aurait été enclenchée. La Banque a assuré qu'aucune opération n'était en cours.

« C'est complètement faux. C'est une fausse nouvelle au niveau des réseaux sociaux où on ne voit rien du tout. Pour une information, il faut aller sur le site de la BCEAO. Tout ce que nous faisons fait l'objet de communication préalable. Il n'a jamais été question d'aller vers l'émission de ce billet », a déclaré Ahmadou Al Aminou Lô, directeur général de la Banque pour le Sénégal.

Selon le top management, l'émission d'un nouveau billet n'est même pas à l'ordre du jour à la BCEAO et est complètement une fausse information. Depuis le mois d'avril jusqu'à la fin de l'année 2016, en pleine période des fêtes, des rumeurs ont circulé sur les plateformes des réseaux sociaux pour annoncer par l'exemple l'émission d'un billet de 50.000 Fcfa. Les auteurs des rumeurs ont même présenté les motifs sur le billet et ont présenté un exemplaire en format numérique photo. La rumeur s'est propagée et a inondé la toile. Certains médias même y ont travaillé. Depuis, alors que les usagers du Franc CFA ont attendu la moindre indication de la part de la Banque, rien n'a pu filtrer. Il a fallu attendre ce point de presse organisé par le directeur de la BCEAO pour le Sénégal au terme d'une rencontre avec les Directeurs généraux des établissements de crédit pour en avoir le démenti. La Banque a par contre confirmé son intention d'introduire le e-CFA.

Bientôt un billet numérique en Afrique de l'ouest



L'idée a été lancée en janvier dernier. Plutôt que d'émettre un nouveau billet, la BCEAO veut doter l'Afrique de l'ouest d'un billet numérique dénommé le e-CFA, une version numérique de la version physique. Après la Tunisie l'année dernière qui a lancé le e-dinar, l'Afrique de l'ouest aussi veut rénover son système monétaire.

« Il s'agit d'un billet numérique qui peut s'échanger comme un billet physique émis par une Banque centrale. Pour réaliser une transaction, vous pouvez débiter un compte bancaire et en créditer un autre, ou bien vous pouvez échanger physiquement un billet de 10 dollars ou 10 euros qui passera de votre main à la mienne. Nous avons créé une technologie qui permet cet échange-là de manière numérique », a illustré Jonathan Dharmapalan, le fondateur de E-currency Mint Ltd, la start-up irlandaise qui a conçu le e-CFA.

Selon lui, le e-CFA sera un billet en format numérique qui fonctionnera exactement comme le billet physique et qui servira dans près de 20 pays en même temps. En tant que communauté économique, l'Afrique de l'ouest sera ainsi devenue la pionnière en la matière de la monnaie numérique au monde. A en croire la direction de la BCEAO, le Sénégal sera le premier pays a expérimenté le e-CFA. Si l'expérimentation est concluante, alors son utilisation sera généralisée dans toute l'Afrique de l'ouest. En somme, si la Bceao pense à l'émission d'un nouveau billet, il s'agit surtout d'un billet numérique.

