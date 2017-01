BOOM !!! "Le mariage homosexuel est mauvais, il n’a pas sa place en Amérique,..." dixit le Président Trump

Les défenseurs de la communauté LGBT s’inquiètent de ce que signifiera une administration Trump pour les progrès réalisés en matière d’égalité au sein du président Obama. En tant que candidat, le président Trump a déclaré qu’il était opposé au mariage homosexuel et que le vice-Président Pence a pris de fortes positions en matière de droits anti-homosexuels tout au long de sa carrière politique.

Et bien qu’il soit normal pour la nouvelle administration de mettre à jour le site officiel de la Maison- Blanche avec son programme dans le cadre de la transition, il est notable que l’administration Trump n’a pas choisi d’inclure quoi que ce soit sur la communauté LGBT.

Dans un communiqué vendredi après-midi, Chad Griffin, président de la Human Rights Campaign, a déclaré: « Si le président Trump croit vraiment à unir le pays, il est temps de préciser s’il sera un allié de la communauté LGBTQ dans notre lutte pour Pleine égalité. Nous sommes prêts à faire tout ce qu’il faut pour protéger notre communauté et nos progrès. »