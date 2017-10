BRÉSIL: Un fils de policier tire sur des ados dans un collège

En fin de matinée, «un élève du collège a tiré à plusieurs reprises avec un pistolet dans une salle de classe. Malheureusement, six personnes ont été atteintes et deux d'entre elles sont mortes sur le coup», a expliqué un porte-parole de la police à TV Globo. Il a ajouté que le tireur était le fils d'un policier et que l'arme utilisée appartenait à un agent des forces de l'ordre.



Des informations contradictoires circulaient sur l'âge des victimes dans le collège privé. Les pompiers ont d'abord annoncé que les enfants tués ou blessés étaient âgés de «12 à 13 ans», mais la police scientifique a affirmé plus tard à l'AFP qu'ils pourraient avoir «de 11 à 16 ans».



Les tirs dans des établissements scolaires, communs aux États-Unis, restent relativement rares au Brésil en dépit du taux très élevé d'homicides dans ce pays latino-américain.



(L'essentiel/nxp/afp)