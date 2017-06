BUZZ-C'est officiel: Ronaldo a signé à Virton!

«C'est officiel, Ronaldo a craqué pour le pâté gaumais et l'Orval», indique samedi le Royal Excelsior Virton sur sa page Facebook. Un message accompagné d'un photomontage - assez grossier - de Ronaldo portant les couleurs du club. Le «délire» a commencé vendredi soir quand, «confiant», le club invitait le quadruple Ballon d'or à rejoindre ses rangs car «la Gaume, c'est la petite Provence belge», «il y a déjà des vols tous les jours vers le Portugal #LuxAirport», «tu auras le grand privilège de faire gouter le pâté gaumais et l'Orval à tes co-équipiers du Portugal» et «c'est l'occasion pour toi de découvrir un nouveau championnat».







Ronaldo a des velléités de départ depuis qu'il est dans le viseur de la justice espagnole dans une affaire de fraude fiscale. Mais le président du Real Florentino Pérez ne veut pas voir s'échapper son joueur vedette.



(MC/L'essentiel)