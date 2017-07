Baaba Maal installe à Thiès la cellule d’un mouvement économique

L’artiste-musicien Baaba Maal a officiellement installé, dimanche, à Thiès (ouest), une cellule du mouvement "Nann-ka", une organisation spécialisée dans la promotion d’activités économiques au profit des femmes et des jeunes, a appris l'Aps.



"Nann-ka n’est pas un mouvement politique. C’est un mouvement de développement, qui s’active dans l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’art, la culture et l’accès aux technologies de l’information et de la communication", a-t-il précisé.



"Naan-ka est un regroupement de Sénégalais, sans distinction de race ou de religion", a ajouté Baaba Maal.



Selon lui, la structure va entretenir un partenariat avec l’Agence nationale pour l’emploi des jeunes, qui a financé la première coopérative de "Naan-ka" avec "50 millions de francs CFA, au profit des jeunes de Podor".



"’Naan-Ka’ veut être une alternative au phénomène de l’émigration clandestine et redonner aux jeunes leur dignité", a dit Baaba Maal.