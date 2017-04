Baba Maal, élevé au rang de Citoyen d’honneur de la ville de Compiègne(France), le 4 mai prochain

Le tapis rouge sera déroulé à Compiègne pour l’un des artistes de la musique sénégalaise. Baba Maal, puisque c'est de lui qu'il s'agit, sera élevé au rang de Citoyen d’honneur de la ville de Compiègne le 4 mai prochain. Il sera décoré par le maire pour son engagement en faveur de la culture.



L’artiste international est cité en exemple pour son engagement pour l’éducation des enfants, son plaidoyer envers l’immigration et son dévouement patriotique pour le développement.



Le roi du yéla disait d’ailleurs, que le développement ne peut pas aller sans l’agriculture, la pêche et l’élevage renchérissant que « la culture doit être le moteur », avant de conclure que « nous avons le droit par rapport à l’époque que nous vivons, d’utiliser les nouvelles technologies pour avoir une agriculture moderne, une pêche moderne et un élevage bien structuré, mais aussi d’avoir des artistes qui portent bien les messages pour les divulguer à travers la télévision, la radio, internet … »?



Baba Maal qui se produira sur la scène du Zénith de Paris le 06 mai, sera auparavant honoré par la ville de Compiègne.