Baba Maal guest star de VIPSTAR : "Pourquoi Youssou Ndour, Ismaël Lo et moi avons une image de marque au niveau international"

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Mars 2017 à 07:50 commentaire(s)|

Baba Maal la star internationale qui a donné naissance au Yela et qui a fait les plus belles gammes de la World Music avec Youssou Ndour et Salif Keita et Cie a fait l’honneur d’être la guest star VIP du premier numéro de l’émission VIP STAR DE LERAL TV.



Celui qui, avec Feu Mbassou Niang, Mansour Seck et le Dande Lennol a révolutionné la musique sénégalaise par les tenues traditionnelles, les chorégraphies et le chant acapela thioubalou revient ici avec la rédaction de Leral.net sur son retour ce 8 mars au stade Amadou Barry et aussi la responsabilité citoyenne du mouvement Nanka constitué par beaucoup de femmes.



Le roi du Yela qui a séduit le monde avec Television et Traveler a aussi expliqué en exclusivité l’album souvenir 4 qui va sortir incessamment, sans oublier l’apport de sa collaboration avec des partenaires internationaux que ce soit le sur le plan musical et du développement avec notamment le groupe folk anglais Manford and Son.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook