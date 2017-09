Baba Tandian, ancien Président de la FSBB : « Le Sénégal peut bouffer l'Angola »

« Je n’ai aucun doute qu’on va battre l’Angola. En 2011 à Madagascar, l’Angola était beaucoup plus forte que ça. Notre équipe était moins forte que celle que nous avons cette année. Nous n’avions que trois vedettes à savoir Mouhamed Diop, Vieux Ndoye et Mouhamed Faye. Mais nous avions battu l’Angola avec toutes ses vedettes.



L’Angola était champion d’Afrique en titre. Nous avons montré la voie à la Tunisie qui a finalement battu l’Angola pour remporter le trophée. Quand je disais aux Angolais qu’on allait les battre, ils m’avaient traité de rêveur. Je ne rêvais pas parce que je croyais en mon étoile. On peut bouffer l’Angola. Si les "Lions" s’appliquent, ils peuvent mettre un carton aux Angolais. Le Sénégal doit continuer de mettre son tarif à toutes les équipes, soit 20 points par quart temps jusqu’en finale avec 35 points d’écart à la fin de chaque match. Je serai au stade à Tunis pour supporter les "Lions" » affirme l’ancien président de la FSBB, Baba Tandian.



