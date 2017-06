Baba Tandian au Pdt Moussa Touré, M. le ministre et cher ami, la Première Dame est bien dans son rôle (Par Baba Tandian)

J’ai lu avec attention votre grief à l’égard de l’épouse du Chef de l’Etat. A la lecture de ce papier, fidèle à ma conception de rétablir une certaine vérité pas dans une volonté de contredire ni de polémiquer, mais pour vous rappeler des faits de ce que vous reprochez un peu à la 1ère dame pour ses œuvres sociales. Je voudrais à l’entame vous rappeler vous aussi, que vous avez eu à œuvrer dans une œuvre sociale grandiose.



Vous l’avez certainement oublié, mais j’étais à vos côtés en 1992 avec le Général Lamine Cissé, ancien CEMGA et ancien Ministre de l’Intérieur, à l’époque Colonel et avec un autre ami Youssou Ndour, initiateur du projet.



Quand je dis que vous aussi, vous avez un grand cœur, c’est parce qu’avec votre titre de ministre des Finances de Abdou Diouf, j’étais avec vous au stade de l’Amitié pour le concert de soutien à la lutte pour la libération de Nelson Mandela.



Nous tous, nous avions donné à l’époque nos cœurs et nos poches pour ceux qui en avaient la possibilité pour accompagner Youssou Ndour dans la campagne mondiale de sensibilisation contre l’incarcération de Nelson Mandéla devant 100 000 personnes et le moment de le faire.



En tant que ministre des Finances de Abdou Diouf, vous avez vendu et déchiré des tickets, habillé en jeans svp pour la circonstance pour une solidarité avec l’ancien dirigeant de l’ANC. Vous êtes resté au stade de l’Amitié jusqu’à 6 heures du matin. Vous n’avez pas imaginé ce jour-là le capital de sympathie que les gens ont eu à votre égard.



Dire que vous n’avez pas un cœur, ce n’est pas connaître ce passage. Je m’en souviens, en tant que chef d’entreprise et entrepreneur. J’ai participé en dons à travers l’impression d’une centaine de millier d’affiches et de billets pour 100.000 spectateurs. Je me rappelle plus du coût, mais je m’étais investi par une noble cause.



Quand je le faisais, c’était à la demande de Youssou Ndour, pourtant, je n’ai jamais reçu un marché pour m’engager dans une telle cause de la part de Youssou Ndour, en plus il n’en avait pas, franchement j’étais mieux nanti que lui à l’époque, mais pas aujourd’hui.



M. Le Président Moussa Touré, je continue de saluer, tout comme à l’époque votre disponibilité en tant que ministre et la présence du Général Lamine Cissé. Je peux vous dire que c’est ce même cœur que la 1ère dame déploit avec sa posture d’épouse de Chef de l’Etat. Plutôt d’être entre quatre avions comme la plupart des épouses de chefs d’Etat, qu’elle veut faire et doit l’humanitaire autour de sa personne, c’est à encourager.



J’ai rappelé dans un précédent papier le rôle de ses devancières. Je ne me souviens pas, Moussa que malgrè mes rapports avec Mme Abdou Diouf où cette dernière est intervenue pour que j’obtienne des marchés.



Pourtant j’ai financé les activités de sa Fondation jusqu’à son départ du Palais, elle peut en témoigner. J’ai été aussi témoin et vous aussi, j’en suis sûre de l’engagement de beaucoup de mécènes qui se déployaient pour construire des œuvres grandioses comme des maternités pour la Fondation de Mme Abdou Diouf. Ils l’ont fait sans rien attendre de l’Etat ni d’elle.



J’en citerai un, M. Fakhry des Savonneries SAF car je ne vois pas qu’est ce que M. Fakhry peut vendre comme savons à l’Etat. Je citerai Bara Tall qui est dans les routes. Un fils du pays qui a accepté de financier une maternité à Thiés. Bon où est le problème, si on lui a donné un marché de route. Si ce n’est pas lui, c’est Aliou Sow, ou notre frère adoptif Gérard Senac de Effage.



Je pense et je dois donner, si vous me le permettez, Moussa, d’autres faits dont j’ai été témoin personnellement. Revenant de Thiès, j’ai assisté en direct à un accident d’un car rapide qui s’est renversé avec près de 3 morts dont le chauffeur et plus d’une vingtaine de blessés graves en 1997.



Il était 2 heures du matin. C’est moi qui ai alerté la gendarmerie de Rufisque et appelé les sapeurs pompiers. A l’époque, les pompiers n’étaient pas bien équipés comme aujourd’hui. Le Colonel Ouattara est un témoin occulaire.



C’est au niveau de la Patte d’Oie que j’ai rencontré l’une des rares ambulances des sapeurs pompiers là où il devait y avoir une dizaine pour intervenir sur les lieux de l’accident. J’ai décidé alors d’offrir une ambulance neuve équipée aux sapeurs-pompiers et les clés remises au Colonel FALL lors d’une cérémonie à la caserne Malick Sy.



Les sapeurs avaient décidé ce jour-là de faire de moi un « sapeur d’honneur ». Pourtant Moussa, je n’ai jamais bénéficié d’un marché des pompiers, ni avant, ni pendant ni après.



C’est là où je ne comprends pas l’attaque sur la première dame qui veut aider son prochain et pour aider Moussa, ou c’est la caisse de l’Etat, ou par des dons, et un don n’est pas interdit, au contraire, peu importe d’où il vient pourvu qu’il soit licite. Elle est bien dans son rôle.



Si elle ne faisait pas cela, il en y aurait une explosion de mécontentement autour de sa personne, à commencer par moi-même. Je pense que cela mérite d’être souligné.



Quand quelqu’un veut faire de la zakat, il peut aussi passer par la fondation, où est le problème. La 1ère dame est dans son rôle. Il n’y a rien d’extravagant dans ce qu’elle fait, pourquoi on lui fait un mauvais procès gratuitement sans mobile apparent.



Mme Diouf a fait beaucoup de biens, elle est partie. Cela fait plus de 15 ans et les maternités créées fonctionnent en plein régime, les actions réalisées pour aider certaines personnes sont racontées dans des moments d’histoire.



Voilà cher frère, une petite mise au point que vous prendrez sportivement, j’en suis sure.



Pt Baba TANDIAN

