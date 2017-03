Baba Tandian sur l'humiliation de Bamako: "Le principal responsable c'est Me Babacar Ndiaye, ce monsieur n'a aucune vision du basket"

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Mars 2017 à 09:24 | | 0 commentaire(s)|

La prestation de l'équipe nationale masculine lors de la manche aller du tournoi de Bamako révulse l'ancien président de la Fédération sénégalaise de basket, Baba Tandian. "J'ai honte. Je n'ai jamais connu une telle déception dans l'histoire du basket sénégalais. On m'aurait dit ça, je ne l'aurais pas cru. Le basket sénégalais ne mérite pas cela", a-t-il fustigé.



Situant les responsabilités, Baba Tandian n'y va pas par quatre chemins et accuse directement le président fédération. "Le principal responsable n'est autre que Me Ndiaye ( Babacar). Ce monsieur n'a aucune vision du basket. Tout ce qui l'intéresse, c'est la reconquête du titre", dénonce M. Tandian.



En l'absence du sélectionneur, Espagnol, Porifirio de Fisac, resté dans son club, c'est son adjoint , Stéphane Dumas et Dame Diouf qui ont pris en charge l'équipe. " Pour moi, l’entraîneur doit partir. Il n'a pas le niveau pour coacher cette équipe. Il n'a jamais eu à diriger une sélection nationale.Pourquoi donc, on doit lui confier une sélection comme le Sénégal?". Regrettant l'absence du sélectionneur, l'ancien patron de la Fédé du Basket estime qu'il a abandonné l'équipe au profit de son club. "Ce qui est irresponsable. Il ne doit plus être sur le banc de la sélection".



Surtout que à l'en croire, des techniciens locaux ont fait leurs preuves en sélection. " On aurait pu laisser cette équipe à Cheikh Sarr ou la donner à Abdourahmane Ndiaye " Adidas", Parfait Adjivon... ce sont des entraîneurs compétents. Malheureusement, on a fait confiance à un Espagnol qui a préféré resté dans son club."



Le Quotidien

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook