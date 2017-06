Babacar Ba : « Aissata Tall Sall jouit d’une plus grande notoriété que Khalifa Sall »

Banquier et consultant international, le président de « Alternatives Citoyennes » a noué un partenariat avec le Mouvement "Osez l’avenir" de Me Aissata Tall Sall en vue des élections législatives du 30 juillet prochain.



Babacar Ba et son mouvement comptent accompagner la "Lionne de Podor" dans ses prochains combats politiques.



S’exprimant sur leur départ du mouvement « Initiatives 2017 », Babacar Ba a soutenu que Aissata Tall Sall a été toujours cohérente dans sa démarche en disant clairement qu’elle ne soutenait pas politiquement Khalifa Sall. D’autant plus indique-t-il, Aissata Tall Sall dispose d’une plus grande notoriété que le maire Khalifa Sall.



« La cohérence en politique vaut plus que les calculs politiciens ». Telle est la conviction du président du mouvement Alternatives Citoyennes (AC).



"Aissata Tall Sall a été claire dès le début en soutenant qu’elle n’a pas rejoint Initiatives 2017 pour s’allier par la suite, avec le Pds. Si elle n’était pas cohérente, elle aurait rejoint la coalition de l’opposition qui lui a proposé d’être la tête de liste nationale. Sans compter les incessants appels du pied de la coalition Benno Bokk Yakaar", a-t-il déclaré.



D’après lui, l’ancien porte-parole du Ps est devenu incontournable sur l’échiquier politique sénégalais. « Si entre Khalifa et Aissata Tall Sal, l’un devait soutenir l’autre, ce serait le maire de Dakar. Mieux, Aissata Tall Sall dispose d’une plus grande notoriété que Khalifa Sall dans ce pays. Ce dernier est maire de Dakar sous la bannière d’une coalition. Alors que Aissata Tall Sall, seule contre tous, a battu tout le monde à Podor ».



L’AS

