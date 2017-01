Babacar Diagne, Président du Conseil des entreprises du Sénégal: " Le Cnp constitue un facteur de blocage pour l’émergence inclusive du Sénégal"

Le président du Conseil des entreprises du Sénégal (Cdes) Babacar Diagne accuse le Conseil national du patronat (Cnp) d'être un "facteur de blocage" aux efforts du Président Macky Sall et de son gouvernement pour l’émergence inclusive du Sénégal. En effet, le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan en collaboration avec les organisations patronales, a organisé le 13 janvier 2017 une concertation sur le climat des affaires au Sénégal. Seulement, d'après M. Diagne, le Cnp de Baïdy Souleymane Agne qui présidait la rencontre, n'a pas impliqué la majorité des entreprises, composées à 80% de micro- et petites Entreprises. Mieux, lors des débats, le vice- président du Cnes, Babacar Ndiaye est revenu sur l'accaparement des marchés par les entreprises étrangères et sur la question de la préférence nationale. "Toutes ces questions ont été éludées et non prises en compte par le modérateur de cette rencontre", déplore le président du Cdes. Et de poursuivre : "Nous savons tous que les entreprises étrangères qui gagnent de grands marchés au Sénégal, sont membres du Cnp. C'est une situation qui est contraire à la vision du Chef de l'Etat".



"Pour la réussite et la bonne mise en œuvre du PSE, une seule organisation patronale en l'occurrence le CNP, ne doit pas plus décider seule de l'avenir du secteur privé national. Nous refusons catégoriquement que le CNP puisse décider de l'implication du Cdes dans les instances décisionnelles du secteur privé national. Le Sénégal émergent de 2035 ne pourra se faire sans l'implication des 224 000 entités ( micro et petites entreprises) recensées au Sénégal", soutient Babacar Diagne. Il a tenu ces propos ce mercredi 25 janvier, lors d'une conférence de presse au siège de son organisation. Par ailleurs, le président du Cdes a salué le "travail remarquable" du ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, sur l'accord de financement de 57 milliards de BID (Banque islamique de développement), destiné pour le développement des Petites et Moyennes Entreprises (PME). "Nous invitons le ministre à engager des concertations avec l'ensemble des organisations patronales pour faciliter l'accès aux financements à la majorité des PME", a-t-il lancé.