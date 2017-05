Babacar Gaye: « Nos militants nous reprochaient notre soutien désintéressé à Khalifa Sall… qui n'avait levé le plus petit doigt pour dire Halte quand Karim Wade… »

Suite à l’échec des négociations pour désigner une tête de liste devant conduire la coalition Manko Taxawu Senegaal en perspective des élections législatives du 30 juillet prochain, le porte-parole du PDS, a laissé entendre « beaucoup de nos militants nous reprochaient notre soutien désintéressé à KAS sous le prétexte légitime qu'il n'avait levé le plus petit doigt pour dire Halte quand Karim Wade subissait le même sort qu'il est en train de vivre aujourd'hui. »



De cette rupture malheureuse, renchérit Babacar Gaye, il faut faire une lecture toute simple.



« Ceux qui étaient avec Macky Sall pour combattre Wade exceptés Tekki, se sont retrouvés pour soigner leurs blessures communes. Seul depuis 2012 et comme un sphinx, le Pds se remet au travail et redessine son destin."

