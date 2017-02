Babacar Gaye, Pds: "Macky Sall devrait avoir plus de respect pour les Sénégalais qui l'ont élu"

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Février 2017 à 14:37 | | 0 commentaire(s)|

Le porte-parole du Parti démocratique sénégalais ( Pds), Babacar Gaye n'est pas resté insensible aux propos du Président Macky Sall, hier, à la Grande rentrée citoyenne: "Il y a des gens qui sont devenus fous, car ils veulent coûte que coûte devenir président de la République".

"La déclaration du président de la République à propos du destin politique me semble mal à propos. Car même si nous sommes des croyants, le destin d'un homme politique dépend aussi pour l'essentiel, du choix du citoyen. Ce sont les Sénégalais qui élisent le président de la République. Ce n'est pas par des incantations, ce sont pas par des prières. Ce n'est par la main de personne qu'on devient président de la République. On l'est parce qu'on est porteur de projet politique sanctionné par le suffrage universel", a réagi le responsable libéral de Kaffrine.



Avant de poursuivre: "Macky Sall devrait avoir plus de respect pour les citoyens sénégalais qui l'ont élu Président. J'estime que tout homme politique sérieux doit avoir une saine ambition . Et la première de ses ambitions devrait être de diriger son pays. Car, je ne vois pas, en dehors de la consécration d'un projet politique, l'utilité de s'engager en politique. C'est pourquoi, toute cette génération de leaders qui aspirent à continuer l'oeuvre de Léopold Sédar Senghor, de Abdou Diouf , de Abdoulaye Wade et de Macky Sall, dans la perspective normale d'un homme politique, est dans une dynamique de réalisation d'un dessein".

"Macky Sall devrait justement respecter cette ambition et leur ouvrir toutes les possibilités pour que la démocratie s'exprime, afin que les électeurs puissent choisir le meilleur d'entre nous . Même s'ils sont des fous, c'est le Sénégal qui a choisi son président", a ajouté Babacar Gaye dont les propos sont rapportés par le quotidien L'Observateur.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook