Babacar Gaye cloue le bec aux contempteurs du Pds : “pourquoi cette situation serait-elle gênante pour nous? Nous ne sommes pas des complexés et personne ne nous fera ce complexe”

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Avril 2017 à 17:29





Le porte-parole du Parti démocratique sénégalais a tenu à sa manière à clouer le bec à tous ceux qui pensent que les libéraux, qui ont fait les frais du Mouvement “Y’en a marre” sont contradictoires avec eux-mêmes, en acceptant de prendre part au rassemblement du Mouvement citoyen, ce vendredi, à la Place de la Nation.

En effet, accroché par Actusen.com, Babacar Gaye, fidèle à son franc-parler, de catapulter dans les cordes ces contempteurs du Pds en ces termes : “Pourquoi cette situation serait-elle gênante pour nous? A l’époque, il était de la responsabilité et de la liberté du Mouvement “Y’en a marre” de combattre le régime de Me Wade.

Il a contribué à conscientiser les masses pour faire partir Me Wade et son régime, ce n’est pas une raison pour que si, aujourd’hui, ils se rendent que le choix qu’il avait fait, n’était pas le bon choix, que nous ne l’accompagnions pas”.

“Les plus jeunes que nous, qui nous combattaient, qui s’organisaient, à l’époque, autour des hommes politiques qui leur ont vendu du vent, se retournent…”

Prêt à péter la g… aux détracteurs de l’ancien Parti au Pouvoir, le membre du Comité directeur du Pds d’embrayer : “nous ne sommes pas des complexés et personne ne nous fera ce complexe. Nous allons continuer comme avant, il y a plus de 30 ans, à nous battre pour que le pays soit un pays de progrès”.

D’autant que, selon lui, “les plus jeunes que nous, qui nous combattaient, qui s’organisaient, à l’époque, autour des hommes politiques qui leur ont vendu du vent, se retournent pour penser qu’il est possible d’avoir une autre alternative à Macky Sall et à son Gouvernement. Nous sommes là prêts à accompagner tout projet politique, prêts à nous aller avec toute personne porteuse d’un projet de progrès.

Nous n’avons aucun complexe à accompagner Y’en a marre. Nous venons apporter notre soutien, espérant que, demain, si les forces démocratiques organisent une manifestation dans le sens de vouloir conscientiser les masses, certainement que nous verrons Y’en a marre viendrait y prendre part”.

Toujours au micro de Actusen.com, Babacar Gaye croit dur comme fer que “Y’en a marre devant conscientiser davantage les populations sur les risques de dérives, il va de soi que le Pds précurseur de ce droit à la manifestation, comme étant l’expression d’une liberté d’expression, mais aussi artisan de cette démocratie, soit là”.

“Nous ne pouvons que nous en réjouir, si, aujourd’hui, des forces politiques et démocratiques comme “Y’en a marre” et d’autres forces comprennent qu’il est temps…”

De l’avis de l’ancien Président du Conseil régional de Kaffrine, “c’est vrai que ça coincïde avec une période où les Sénégalais prennent d’avantage conscience des dangers qui nous guettent, des dérives surtout en ce qui concerne l’administration équitable de la justice. Nous en avons fait les frais.

Car depuis 5 ans, nous ne faisons que lutter. Si, aujourd’hui, des forces politiques et démocratiques comme “Y’en a marre” et d’autres forces comprennent qu’il est temps de se mobiliser comme un seul homme, afin de défendre notre cher pays, nous ne pouvons que nous en réjouir. C’est à quelques encablures des Législatives qui me semblent être déterminantes, d’une élection présidentielle assez ouverte, je ne pense que si le peuple qui avait élu Macky Sall, lui tourne le dos, notre Parti ne peut que s’en réjouir”, explique Babacar Gaye.

Ndèye Aminata Diaham (Actusen.com)

