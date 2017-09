Babacar Gaye du Pds: "A mon avis, il n’y a pas un nouveau Gouvernement"

Le porte-parole du PDS (Parti Démocratique Sénégalais) Babacar Gaye n’a pas tardé à réagir sur la composition du nouveau gouvernement. « A mon avis, il n’y a pas un nouveau gouvernement. Il y a des départs remarquables, des arrivées de personnalités anonymes. Une confirmation du choix du Président Macky Sall de gouverner avec ses amis », campe le responsable libéral.



Poursuivant, Babacar Gaye ajoute : « Nous restons dans le même nombre de ministres et de Secrétaires d’Etat mais il faut retenir qu’il y a plus de ministres membres du gouvernement qu’avant parce qu’il y avait six (6) Secrétaires et deux (2) ministres délégués, ce qui faisait huit (8). Aujourd’hui, nous avons trente-cinq (5) ministres pleins et quatre (4) ministres délégués en attendant qu’on sache qui sera recasé ».



Abordant le départ d’Abdoulaye Daouda Diallo du ministère de l’Intérieur, le responsable libéral fait dans l’ironie, sur la Tfm: « Ce que je retiens du départ de ce qui me semble être une façon de montrer pour ce qui concerne la classe politique, une certaine volonté de vouloir engager un dialogue même si nous ne sommes pas dupes. Ce que représente Abdoulaye Daouda Diallo est identique à ce que représente Ali Ngouille Ndiaye pour le président Macky Sall… ».