Babacar Gaye, porte-parole du PDS: « Le Président Sall doit se ressaisir avant qu’il ne soit trop tard »

Le porte-parole du Parti démocratique sénégalais (PDS) a également réagi à l’emprisonnement de Khalifa Sall. « Sans connaître tout ce qui est reproché au maire de Dakar, ordonnateur du budget municipal, la diligence et la sélectivité avec lesquelles son dossier a été instruit pose un sérieux problèmes d’équité à quelques semaines du dépôt des listes des candidats aux élections législatives », indique Babacar Gaye.



A son avis, « la Chambre de discipline financière de la cour des comptes aurait suffi » pour ce qu’il considère comme étant « une faute de gestion budgétaire ».



« Je ne suis pas convaincu qu’un détournement de deniers publics ait été commis pour un enrichissement personnel. Si des errements ont été constatés dans l’exécution du budget, il faut surtout incriminer l’inadaptation des règles de finances publiques aux compétences des collectivités locales qui ont des obligations sociales à gérer », soutient le responsable libéral.



C’est pourquoi, M. Gaye estime que le PDS considère l’emprisonnement de Khalifa Sall « comme arbitraire, et constitue une preuve supplémentaire que le président Macky Sall agit en droite ligne de son projet politique de réduire son opposition à sa plus simple expression ».



Selon lui, « l’édile de Dakar paie son entêtement à exiger un candidat du Part socialiste à la prochaine Présidentielle, mais surtout son refus de s’aplatir devant les ténors de Benno Bokk Yakaar que sa coalition Taxawu Dakar a battu à deux reprises, malgré la fraude et l’achat des consciences ». D’après le porte-parole des libéraux, « c’est la seule lecture politique qu’il faut faire de cet acharnement politico-judiciaire ».



"Ce régime met la justice à contribution pour neutraliser des adversaires politiques, alors que des dossiers de prévarication avérée sont sous le coude du Président, qui protège ainsi ses partisans ou ceux qui acceptent de transhumer. Cette injustice ne doit pas prospérer », dénonce également Babacar Gaye.





