Babacar Gaye, porte-parole du Pds: "Nous avons des stratégies pour faire partir Macky Sall"

Le porte-parole du Parti démocratique sénégalais ( Pds), Babacar Gaye a invité samedi, les "karimistes (partisans de Karim Wade) à intégrer les rangs du parti, en vue de former une grande force politique capable faire partir Macky Sall du pouvoir.



"Karim Wade est membre à part entiere du Pds. Et il vous demande d'intégrer ses structures. Il faut qu'on mutualise les forces pour libérer ce peuple avec un candidat porteur d'espoir et qui gagnera les élections haut la main", recommande-t-il, révélant que M. Wade, candidat du Pds, sera au Sénégal, avant le trimestre qui précède les Législatives, auxquelles il participera de manière active.



"Si nous unissons nos forces, dès que Karim Wade prendra l'avion à Doha pour venir au Sénégal, Macky Sall fera le chemin inverse pour aller se réfugier à Houston ( Usa). Nous ne sommes pas au pouvoir, mais nous avons les stratégies pour faire partir Macky Sall", a-t-il dit.



Babacar Gaye présidait le meeting de Mamadou Lamine Massaly, président de la fédération urbaine du Pds à Thiès. Par rapport à la crise de leadership au sein du Pds, il note qu' il n'a "aucun problème personnel avec Oumar Sarr ni avec qui que ce soit", il souhaite juste que "le parti soit organisé, ait une approche inclusive et un leadership partagé".



(Avec L'Obs)