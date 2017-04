Babacar Gaye sur l’appel au dialogue de Macky Sall : “c’est un discours teinté de cynisme et d’hypocrisie”

En réponse au dernier appel au dialogue lancé à l’Opposition, le porte-parole du Parti démocratique sénégalais (Pds), Babacar Gaye n’a pas hésité à démonter les propos du Président de la République.



Dans des propos rapportés par la Rfm dans son édition de 12H, Babacar Gaye estime que “le discours de Macky Sall est teinté de cynisme et d’hypocrisie”. Car, explique-t-il, “le Chef de l’Etat ne peut pas humilier le président Abdoulaye Wade pour ensuite, présenter des excuses et faire comme si de rien n’était”.



Selon lui, Macky Sall devrait s’adresser directement à Abdoulaye Wade car lui “seul est en mesure de décider de la suite à donner à cet appel”. Ni plus ni moins, le porte-parole du Pds invite Macky Sall à prendre langue avec son ancien mentor au lieu de faire dans la démagogie.



