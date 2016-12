"Baboye à la retraite"

Né le 26 novembre 1971, le “Mbarodi” a ainsi consommé ses 45 ans le samedi 26 novembre dernier et doit faire valoir ses droits à la retraite. Il est maintenant versé dans la catégorie des “anciennes gloires de la lutte”.



Pourtant, malgré ses 45 ans, Balla Bèye 2 respire toujours la forme. Il aura capitalisé 23 ans de carrière (1993- 2016). Chef de file de l’écurie Haal Pulaar, il a un palmarès de 17 victoires, 7 défaites et 3 combats sans verdict.



Selon la tribune, le lutteur, Balla Bèye 2 alias “Baboye”, quitte l'arène, non pas parce qu'il le souhaite, mais parce qu'il a atteint la limite d'âge fixé par la Cng de lutte, à savoir 45 ans.