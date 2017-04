Baboye soutient Macky Sall avec le mouvement Taxaw Jappalé Macky

On ne s’y attendait pas. Mais la politique est devenue un milieu si homogène que tous acteurs de différentes catégories peuvent y trouver leur compte. Un célèbre lutteur entre dans l’arène politique. De qui s’agit-il ? Balla Bèye 2 alias « BABOYE », le Mbarodi. Ce dernier vient de créer le mouvement « Taxaw Jappalé Macky ». Il se range du côté du gouvernement en place. ASTUCIEUX!!



Baboye veut soutenir la vision du Président Macky Sall et avertit toute personne voulant nuire au Président : «Nous n’allons plus accepter que des personnes en panne de popularité, d’éthique et de morale s’en prennent à tout-va au chef de l’Etat. Macky est le Président de tous les Sénégalais et, sur ces entrefaites, il mérite respect et considération de tout un peuple. Que «Y’en a marre» et ses souteneurs lobbys obscurs se le tiennent pour dit».



Le Mbarodi ne se cache pas de dire qu’il soutient aveuglèment Macky Sall : «Je dis à qui veut l’entendre que, désormais, je soutiens le président de la République, son Excellence Macky Sall à travers le mouvement, Taxaw Jappalé Macky. Nous allons mobiliser tous les lutteurs en activité et les anciennes gloires de la lutte sénégalaise de Pikine, Guédiawaye, Grand-Yoff, Yeumbeul, Thiaroye, Rufisque et Diamniado mais également ceux qui sont à l’intérieur du Sénégal. Aujourd’hui, la gouvernance du président Macky nous inspire confiance. Nous allons donc nous investir pour lui offrir une majorité à l’Assemblée nationale, lors des prochaines Législatives mais aussi participer, avec la manière, à sa réélection en 2019». Le lancement de sou mouvement est prévu très prochainement à Guédiawaye.



