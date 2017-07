Bac 2017-Centre de l'Institution Immaculée Conception: Un huissier de justice saisi par des parents d’élèves Après les fuites constatées ce matin sur le français, les épreuves de Mathématiques se passent mal au Centre de l'Institution Immaculée Conception. Des candidats qui accusent les surveillants, ont alerté leurs parents qui, à leur tour, ont saisi un huissier de justice pour constat. Ils sont plus de 300 candidats de différentes écoles qui risquent de rater ces épreuves.

Au centre de l'Institution Immaculée Conception situé au centre-ville, les candidats n’ont pas pu passer les épreuves prévues dans l’après-midi. Après les événements de la matinée avec les fuites à l’épreuve du français, ils auraient reçu l’information selon laquelle, tout a été annulé et qu’il fallait revenir le lendemain c’est-à-dire demain jeudi. Selon les concernés, ce sont les surveillants qui ont véhiculé cette information.



Ce qui n’a pas empêché des élèves de se présenter à 14h00 mais les portes étaient fermées. C’est par la suite qu’ils ont su par les médias, que les candidats étaient en train de composer dans tout le Sénégal.



Pris de panique, ils ont avisé leurs parents qui ont sonné la grande mobilisation, livre la Rfm.



Ils sont plus de 300 candidats de différentes écoles qui risquent de rater les épreuves de Mathématiques. Les parents ont saisi un huissier, qui a effectué le déplacement pour constat.



Les élèves sont désespérés et les parents à bout de nerfs.

