Bac 2017: Les premiers résultats font froid dans le dos

Les tout premiers résultats du Baccalauréats sont tombés ce jeudi. Ils sont tous simplement catastrophiques.



Au jury 930 de Balingore (arrondissement de Tendouck, département de Bignona, région de Ziguinchor), sur 259 candidats ayant composé, seuls 17 sont admis d'office : 2 en série S, 7 en L2 et 6 en L', et soixante-cinq (65) candidats admissibles (12 en série S2, 25 en série L2 et 28 en série L').



Ils sont autorisés à subir les épreuves du 2e tour.



Au lycée mixte Maurice Delafosse. En effet, seuls 15% des candidats sont admis d’office pour le premier jury et 13% pour le second jury, annonce la Rfm dans son édition de 18h.



Au centre de NGallèle dans la région de Saint-Louis, sur 190 candidats, seuls 6 sont admis d’office et 61 sont jugés admissibles en série L. au second tour.



En S2, sur 90 candidats, seuls 15 sont admis et 30 admis à subir les épreuves du second tour.