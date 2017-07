Baccalauréat 2017: Après la philosophie, des fuites en histoire et géographie.

Tout porte à croire qu'il y a des soupçons de fuites aux épreuves de baccalauréat qui se déroule actuellement sur toute l'étendue du pays, notamment pour l'épreuve d'histoire et de géographie.



En effet, juste après l'épreuve de la matière qui s'est déroulée hier, des professeurs d'histo-géo ont contacté nos confrères du quotidien "Les Echos", pour indiquer que, comme avec l'épreuve anticipée de philosophie, ils soupçonnent des fuites.



L'interlocuteur de nos confrères d'indiquer que la veille de l'épreuve, à savoir lundi dernier, tard dans la nuit, des élèves ont contacté plusieurs de ses collègues, en leur demandant de les aider à traiter des sujets d'histoire et de géographie.

Les appels et sms des élèves ont eu lieu entre 23 heures et 02 heures du matin. à leur grande surprise, à l'heure de l'évaluation du baccalauréat, ce sont les mêmes épreuves qui ont été données aux candidats. Ce qui fait dire à certains professeurs qu'il y a eu des fuites. Ils veulent ainsi que cette histoire soit tirée au clair pour un baccalauréat crédible. Mais aussi pour une égalité des chances entre tous les candidats.



Pour l'épreuve d'anglais également, certains élèves auraient demandé à des professeurs de les aider à le traiter, quelques heures avant le début de l'examen pour cette matière.



