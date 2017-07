Baccalauréat 2017: La prédominance des littéraires se renforce

Le Baccalauréat démarre aujourd’hui, sur l'ensemble du territoire national. Au total, ils sont 147 597 élèves à aller à la conquête de leur premier diplôme universitaire. Depuis 2013, l'Etat du Sénégal a déclaré s’être engagé dans une politique de promotion des séries scientifiques . Au vu du ratio entre les filières, l'on se demande si cette initiative a produit des résultats. Cette année, selon les chiffres livrés par l'Office du bac, la science n'est pas encore sur le podium.



"Les séries littéraires sont prédominantes (79,4%) ; cette prédominance des littéraires se renforce davantage", notent les services de Babou Diaham. Dans la série S1 (Mathématiques et Sciences physiques), il n'y a que 586 candidats sur l'étendue du territoire, soit 0,39% du total des inscrits et 2,11% de l'effectif des séries S et T. La série S3 (Mathématiques et Techniques) quant à elle n'enregistre que 49 candidats, soit 0,03% du total des inscrits.



Depuis 2013, les séries littéraires ne cessent de progresser, passant en cinq ans, de 73,1% à 79,4%. Quant aux sciences, elles continuent à dégringoler. De 23,4% en 2013, on est à 18,4% en 2017.





Enquête