Bagarre à la machette à l’Ucad: plusieurs étudiants sabrés du sang dans le campus... Deux gangs armés de machettes se sont violemment affrontés à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) hier vendredi. Plusieurs blessés graves ont été enregistrés et beaucoup à couler.

Rédigé par leral.net le Samedi 7 Janvier 2017 à 16:32 | | 0 commentaire(s)|

Le temps des élections des différents amicales à l'université Chekh Anta Diop de Dakar (UCAD) est venu. Moment de tous les dangers pour la communauté estudiantine. La preuve une bagarre sans merci a éclaté hier dans le campus.Tout est parti de l’élection de l’Amicale de la Faculté des Sciences et Techniques. Un moment redouté et redoutable pour les étudiants. Un moment également où rien n’est de trop pour faire mal à son adversaire.



Et l’étudiant témoin qui s’est exprimé sur la Rfm a indiqué n’avoir jamais assisté à une scène aussi sanguinolente, dans l’espace universitaire.



Parmi le lot d’étudiants sabrés, raconte-t-il, il y en a un qui a été grièvement blessé pour avoir reçu de nombreux coups de machettes. L’annonce de sa mort ne serait pas une surprise pour lui. Tous les blessés ont été acheminés dans les structures sanitaires de Dakar.



« Les Franchises universitaires », n'ont pas permis aux forces de l’ordre d’intervenir



