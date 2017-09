Bagarre au Penc Mi: Aziz Ndiaye et Mbaye Sène "Woundèlou", se donnent en spectacle

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Septembre 2017 à 19:04 | | 0 commentaire(s)|

La soirée Ndewenal bis d'hier de Wally Ballago Seck, a été le théâtre d'un combat de gladiateurs entre le promoteur Aziz Ndiaye et Mbaye Sène "Woundèlou" distributeur automatique de billet dont, le Gab serait actuellement en panne, selon les mauvaises langues. Toujours est -il que, selon des témoins sur place, arrivé sur les lieux, Mbaye Sène a voulu forcer l'entrée sans passer à la caisse.



Interpellé par le vigile, il a sollicité l'intervention de Aziz Ndiaye qui se trouvait devant la porte, pour qu'il intercède en sa faveur. Devant le refus de ce dernier, Mbaye Sène s'est mis à l'abreuver d'injures ainsi que tous ceux qui étaient devant la porte.



Ce qui a eu le don d’énerver le promoteur qui l'a rué de coups jusqu'à le mettre Ko, selon des témoins. Joint par Leral, Mbaye Séne confirme les injures et la bagarre qui s'en est suivie, tout en précisant qu'il ne voulait pas resquiller car il avait par devers lui, plus de 500 mille francs.



D'après Mbaye, il blaguait seulement avec Aziz Ndiaye mais ce dernier a vite pris la mouche, et a voulu l'humilier. "C'est ainsi qu'il s'est rué sur moins, nous nous sommes empoignés et avons échangé des coups de poing, a-t-il expliqué. Malgré l'intervention de Wally, Baye Allé et d'autres médiateurs, j'ai préféré rentrer chez moi ", a conclu Mbaye Sène.



La rédaction Leral.net



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook