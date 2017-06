Bagarre aux Parcelles Assainies: A. Ndiaye poignarde au cou son protagoniste et l’envoie aux urgences L’état de santé de S.B. Camara est plus ou moins stable. Samedi dernier, il a reçu plusieurs coups de couteau au cou lors d’une bagarre. Son bourreau, A. A. Ndiaye est en garde-à-vue.



L’information selon laquelle une personne a été égorgée le samedi passé au marché de la Gueule Tapée des Parcelles Assainies (PA), a fait le tour de la toile. Or, en réalité, il n’a jamais été question d’une mort d’homme. En réalité, des témoins ont vite fait de ‘’tuer’’ un homme qui avait reçu plusieurs coups de couteau lors d’un bagarre. Selon nos informations, la rixe a commencé par des coups de poing entre les deux protagonistes.



Mais à un moment, S.B. Camara a pris le dessus sur A. A. Ndiaye. Ce dernier, ne voulant pas se laisser faire, a sorti un couteau et en a planté plusieurs coups à son rival. Atteint au cou, le jeune Camara s’est affaissé au sol. Les témoins sur place ont pensé que le nommé Ndiaye avait égorgé son adversaire et l’ont poursuivi. Arrêté après quelques minutes de course-poursuite, le mis en cause a échappé à un lynchage d’une foule déchaînée. Il a été sauvé de justesse par des éléments du commissariat de Police des Parcelles Assainies qui étaient dans les parages.



Quant au blessé autrement dit Seydou B. Camara, il a été évacué par les éléments de la compagnie des Sapeurs-pompiers de cette commune. Vu son état qui était un peu inquiétant précisent nos sources, il a été admis aux urgences avant d’y ressortir quelques heures plus tard. Aux dernières nouvelles, l’on nous signale qu’il est sous surveillance dans une des salles de l’Hôpital Principal de Dakar et que sa vie ne serait plus en danger.



La police déterminée à faire la lumière sur cette affaire, a déjà pris la déclaration du mis en cause, en attendant celle de la présumée victime dès qu’elle sortira de l’hôpital. Toujours est-il que les hommes du Commissaire Ba cherchent à élucider le mobile de la bagarre. Dans ce sens d’ailleurs, les témoins de la scène ont été appelés pour une déposition. Mais l’appel semble tomber dans l’oreille d’un sourd car nos informateurs renseignent que personne ne s’est toujours pas présenté.



