Bagarre en plein vol Air Algérie : Un homme menotté et déplacé à l'arrière de l'appareil par l'équipage

Vendredi 6 Janvier 2017

Les passagers en provenance de la capitale algérienne ont eu la peur de leur vie. Les faits se sont déroulés dans la nuit jeudi au vendredi 30 décembre 2016 avec un homme saoul et violent qui a occasionné une bagarre en plein vol.



A l'origine de leur inquiétude le comportement violent d'un homme d'une cinquantaine d'années. Ce dernier s'en est pris au beau monde a bord de l'avion. Une info qui nous a été donnée par une source digne de foi et qui était dans le vol en provenance de Paris.



Après avoir abreuvé des insanités à tous les passagers, l'homme saoul s’en est pris à sa copine. Ce fut alors la confusion totale. Les mots volaient bas. Les coups de poing pleuvaient de toute part en plein vol.



C'était le bazar et l'équipage a finalement réagi. Le violent homme sera finalement menotté avant d'être déplacé à l'arrière de l'appareil.



Le mis en cause a ainsi été livré à la police sénégalaise à sa descente d'avion. Il faisait minuit 10mn, heure de Dakar. Mais, les passagers du vol Air Algérie n'étaient pas au bout de leur peine.



Tous ceux qui sont venus de Paris Orly n'ont pas jusque-là vu l'ombre de leurs valises après l'atterrissage. Ils ont passé 2 tours d'horloge au bureau des litiges de l'aéroport de Dakar. Comme pour dire que ce n'est pas encore la fin du voyage si mouvementé....



Khary DIENE, Leral.net



