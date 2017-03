Bagarre entre deux drogués: M. Diop asperge son ami de diluant sur la figure et lui jette un briquet allumé Actuellement, M. Diop doit certainement prier tous les Saints pour que son ami guérisse de ses graves brûlures. Sinon, il risque de croupir en prison. Car, les deux compagnons ont eu à se battre à la suite d’un démêlé. Mais M. Diop qui n’en avait pas encore fini, est revenu avec une bouteille de diluant duquel il lui a aspergé le visage, avant d’allumer un briquet en sa direction.

L’affaire a été qualifiée de coups et blessures volontaires, mais elle pourrait s’aggraver si toutefois la santé du jeune M. Dieng, qui est toujours précaire, venait à empirer. Dans sa disposition au commissariat de la Medina, la mère de ce dernier dit avoir retrouvé son fils à l’hôpital, dans un piteux état, le visage tout enflé. Quoi qu’il en soit, il faut noter que le jeune homme a dû son salut à un de leurs voisins qui, ayant entendu les cris, a aussitôt rappliqué sur les lieux pour éteindre le feu et limiter les dégâts. A la police, il a expliqué que c’est vers les coups de 21 h qu’il a entendu M. Dieng crier au secours.



C’est ainsi, dit-il, qu’il a accouru sur les lieux pour s’enquérir de la situation. Mais là, il a eu la surprise de constater que le visage du sieur M. Dieng était en train de brûler. Il l’a alors aidé. Questionné sur les causes de sa brûlure, ce dernier a indexé son ami, M. Diop comme étant la personne qui l’avait aspergé de diluant avant de l’allumer à l’aide d’un briquet.



Devant ces accusations graves, le sieur Ndour leur a tout de suite suggéré d’aller à la police pour tirer cette affaire au clair. M. Diop quant à lui, a nié les faits, soulignant qu’il était en train de se droguer avec le plaignant avec un produit cellulosique. Mais ignorant que le capuchon qu’il portait était mouillé de diluant et lorsqu’il a voulu allumer la cigarette qu’il tenait entre ses lèvres à sa demande, son visage a pris feu.



Mais selon la mère de la victime, il n’en est rien, puisque des témoins lui ont confirmé que son enfant se battait avec le mis en cause. Et après avoir été séparés une première fois, ce dernier qui ruminait toujours sa colère, est revenu pour se venger.



C’est ainsi, dit –elle, qu’il est venu avec une bouteille remplie de diluant. Et après l’avoir versée sur le visage de son fils, il a allumé son briquet. Comme pour dire que c’est volontairement que le mis en cause a brulé son fils qui est toujours dans un piteux état. Modou Diop a été déféré au parquet.



