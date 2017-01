Baisse annoncée du prix de l'électricité, les consuméristes jubilent et en redemandent encore Certaines associations consuméristes se disent satisfaites de la baisse de 10% du prix de l'électricité annoncée par le chef de l'Etat. Elles espèrent d'autres décisions de ce genre, notamment des mesures sociales du côté de la SENELEC.

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Janvier 2017 à 12:59

Le Président de la République a lors de son traditionnel message de fin d'année, annoncé une baisse de 10% sur le prix de l'électricité. Une dimunition qui représentera un gain de 30 milliards en faveur des consommateurs. Quatre jours après le "déballage du cadeau" de Macky Sall, les associations de consommateurs n'ont pas manqué de saluer cette mesure qui selon eux, pourrait avoir des conséquences positives sur le vécu quotidien des Sénégalais. Le Président de l'ASCOSEN (association des consommateurs du Sénégal) Momar Ndaw soutient que "cette trés pertinente baisse annoncée du prix de l'électricité est une aubaine pour l'ensemble du peuple sénégalais. Nous sommes très contents de cette mesure, le président Macky Sall a bien fait de penser à la réduction du prix de l'électricité parce que plusieurs ménages ne peuvent plus supporter cette charge, donc, nous sommes très honorés par cette annonce, se réjouit Momar Ndao. Par ailleurs, Momar Ndao invite les Sénégalais à soutenir la SENELEC dans le but de la rendre plus efficace au grand bonheur de tous. A l'image de son camarade de l'ASCOSEN; le président de l'ADEETELS (association de défense des usagers de l(eau, de l'électricité, des télécommunications et des services) Mamadou Saidou Anne, se félicité lui aussi de cette baisse. Toutefois, il reste prudent sur son application. "On se félicite de la mesure du Président Sall, mais on le sera plus lorsque celle-ci sera effective dans le premier trimestre de cette année". La structure que dirige M. Anne avait réclamé quelques jours avant l'annonce du Président, une réduction 15% et d'autres mesures en faveur du consommateur. Ainsi, elle demande toujours à la SENELEC de créer une trancher sociale, une décote de 25% et 250 kilowatts/heure à attribuer aux consommateurs. Quant au président de SOS consommateur, Me Massokhna Kane, il n'a pas voulu s'exprimer sur la question car ses collègues et ils sont en train d'examiner cette mesure. Il promet que l'organisme qu'il dirige va donner son avis dans les prochains jours.

source: enquête

