Baisse annoncée du prix de l'électricité : les populations dans l'expectative

Après les factures salées de la SENELEC de ce mois, le Président de de la république a annoncé dans son message à la nation discours de fin d'année une baisse de 10% sur le prix de l'électricité à compter du premier bimestre 2017. Selon Macky Sall; cette diminution dont les modalités seront fixées par la commission de régulation du secteur de l'électricité, représentent un gain de 30 milliard de francs CFA en faveur des consommateurs. Au delà des 30 milliards de bénéfice, il y a eu d'abord la fin de la subvention sur le prix de l'électricité qui se chiffrait bon an mal an; il y a eu le montant variant entre 100 et 150 milliards de francs CFA que l'Etat injectait pour équilibrer les comptes de la SENELEC, la société chargée de la gestion de l'électricité. Avec l'aide de la baisse du prix des hydrocarbures sur le plan international, le directeur général de la SENELEC Mouhamadou Makhtar Cissé a pu par la rigueur de sa gestion mettre le Président Macky Sall en situation d'apporter une bonne nouvelle aux consommateurs Sénégalais. Mais il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, beaucoup de gens s'interrogent sur la manière dont les consommateurs vont ressentir cette baisse sur leur facture. La question mérite d'être posée pour plusieurs raisons. Parce qu'un consommateur pourrait par exemple se retrouver après la date indiquée par le chef de l'Etat avec une facture plus élevée que la précédente parce qu'ayant consommé plus que d'habitude. Alors dans ce cas de figure, comment ce client de la SENELEC saura-t-il s'il a bénéficié ou non de cette faveur présidentielle. Le Quotidien a été interpellé dès hier par de usagers qui se demandaient si leur facture d'électricité leur serait réduite de 10% à chaque opération de paiement. C'est dire que sur cette annonce, les Sénégalais ont besoin d'être édifiés clairement sur les modalités de réduction. Cette baisse devrait pouvoir survivre à une éventuelle hausse des prix des hydrocarbures sur le marché international dans les semaines ou les mois à venir. Cela afin que l'on ne connaisse pas la désillusion qui a suivi l'application de la mesure de la baisse du prix du loyer. Source le quotidien