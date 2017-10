Bakary Sambe,Timbuktu Institute : "Surtout pas de psychose qui serait nuisible à notre économie"

Bakary Sambe le directeur de Timbuktu Institute estime que toute psychose inutile plomberait à coup sûr les leviers de l’économie sénégalaise. Cette survient quelques jours après que l'Ambassade des États-Unis à Dakar a conseillé aux citoyens américains d'être vigilants dans les hôtels et les stations balnéaires, craignant ainsi une potentielle activité terroriste à Dakar jusqu'en décembre 2017.



« Surtout pas de psychose qui serait nuisible à notre économie. Certains pays connaissent plus de menaces et vivent avec. Certains ont connu plus de 5 attentats par année et continuent d'être une grande destination touristique. Bravo à nos forces de défense et de sécurité qui gèrent la menace dans le silence. Et éduquons au changement de comportement nécessaire et améliorons la résilience à l'heure de la menace globale », a déclaré le Pr Bakary Sambe sur sa page facebook visitée par Leral.net.



D’ailleurs, l'Ambassade des États-Unis à Dakar a clairement conseillé aux citoyens américains d'être vigilants dans les hôtels et les stations balnéaires. L 'Ambassade des États - Unis a donné la consigne aux citoyens américains d'être vigilants lorsqu'ils visitent des établissements et séjournent dans des hôtels fréquentés par des Occidentaux, en raison d 'une menace crédible liée à une éventuelle activité terroriste à Dakar.



Massène DIOP Leral.net