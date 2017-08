Bakel : Le camion rate son virage et percute un mini-car, un mort plusieurs blessés

Un mort et six blessés dont deux dans un état grave, tel est le bilan de l’accident survenu ce matin aux environs de 10 heures sur la route nationale n°1, à l’entrée de la commune de Bakel.



Un camion, en provenance de Kidira, a raté son virage en voulant éviter des nids de poules et, est violemment entré en collision avec un mini-car qui ralliait le village de Gabou. Le choc a été brutal, racontent des témoins.



Lobali FADIGA, originaire du village de Yélingara décèdera sur le coup. Son corps sans vie sera extrait du véhicule par les sapeurs-pompiers, qui vont le déposer à la morgue du district sanitaire de Bakel.



Les deux blessés graves ont été acheminés à l’hôpital de Ourossogui. Le chauffeur du camion, sorti indemne de l’accident, a été mis aux arrêts par les limiers de la brigade de gendarmerie de Bakel.

