Baldé Diao rejoindra-t-il le Milan AC ?

Après son triplé historique de dimanche face à Palerme en seulement 5 minutes ( victoire de la Lazio 6-2), Keita Baldé Diao continue de faire parler de lui en Europe. Ce n'est pas seulement pour sa performance remarquable que l'international sénégalais fait le buzz mais également pour son futur. D'après les dernières nouvelles, le vieux continent se bouscule pour enrôler l'ailier de la Lazio Rome.



Durant le dernier mercato hivernal, Manchester United avait insisté pour s'attacher les services du joueur formé au FC Barcelone. Les dirigeants des Red Devils avaient même formulé une offre de 30 millions d'euros (environ 19,6 milliards F Cfa).



Tout récemment, on annonçait que Naples et la Juventus Turin étaient également sur la liste des plus sérieux prétendants. Mais d'après les toutes dernières nouvelles d'Italie, l'AC Milan serait en avance sur la Juventus dans la course pour le recrutement de Keita Baldé Diao, selon calciomercato.com. "Milan, nous pouvons confirmer avoir obtenu un accord non officiel avec l'entourage de l'attaquant et voulons en faire un personnage central dans les 4 à 5 prochaines années du club", écrit-on sur le site.



"Cela dit, gagner l'approbation réelle de la Lazio ne sera pas si simple. Encore une fois, le Président directeur général (PDG) du Milan AC, Marco Fassone, a pu parler à Claudio Lotito (président de la Lazio) lors de la dernière assemblée de la Ligue. Bien qu'ils aient parlé de la nomination à un poste, les deux ont également parlé de Keita, dont le contrat expire en 2018. Keita a approuvé le transfert, mais les deux parties doivent parvenir à un accord final", poursuit calciomercato.com.



Le Milan AC a été tout récemment cédé à un groupe d'investisseurs chinois. Le montant de la transaction est de 740 millions d'euros, a annoncé l'ancien propriétaire Fininvest, la holding de Silvio Berlusconi, propriétaire du club pendant 31 ans. Même si rien n'est officiel, les chances pour que la star sénégalaise change de couleurs sont grandes. Diao avait refusé de signer un nouvel accord avec son club qu'il estime ne l'avoir pas bien traité.



Ce bruit autour du jeune Sénégalais de 22 ans a vite fait réagir son agent. Selon sportsmole, Roberto Calenda a nié avoir tenu des discussions avec l'Ac Milan pour un transfert cet été. "Il n'y a aucun accord , pas de contact, pas de réunion", a-t-il martelé sur Twitter. "Ce sont toutes des inventions après le coup du chapeau de Keita ... c'est la seule chose qui soit réelle ! "estime M. Calenda. Keita Baldé Diao confirme de plus en plus son talent. Le sociétaire de la Lazio a marqué 11 buts en 27 matches de Série A, cette saison.



