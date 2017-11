Balla Gaye 2: "Gris Bordeaux n'est pas un adversaire, il est juste un escalier"

Balla Gaye 2 affiche une confiance sans commune mesure pour son combat face à Gris Bordeaux. Interrogé par nos confrères de « Les Echos », le Lion de Guédiawaye dit considérer ce dernier, pas comme un adversaire, mais juste une passerelle pour signer son grand retour dans l’arène.



«Je le dis et je le répète, j’ai affronté les plus gros puncheurs de l’arène et ils ne m’ont jamais touché. Non, jamais! Je n’ai jamais été chez Ardo (médecin de la lutte, Ndlr) depuis que je suis lutteur. Je dis bien personne. Dans mes combats, quand je vois une chance de terrasser mon adversaire, je la saisis sans me bagarrer. Lui (Gris bordeaux), je ne le considère pas comme un adversaire, mais il est juste un escalier ».



Le combat Balla Gaye/ Gris Bordeaux organisé par le promoteur Luc Nicolaï, est prévu le 10 février 2018.