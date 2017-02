Balla Gaye 2 brise le silence et menace: " je ne permettrai plus à quiconque de s'immiscer gratuitement dans mon ménage"

C'est un "Lion" en croisade contre ce qu'il qualifie de calomnie de la part de ses détracteurs qui est apparue lundi sur les antennes télé d'une émission de la place. Selon lui, ses "détracteurs" qu s'amusent à vouloir "ternir" son image perdent leur temps et ne pourront rien contre lui. Invité de l'émission "Joganté", Balla Gaye 2 s'est montré outré mais serein sans paraître sortir ses griffes.



"je ne permettrai plus à quiconque de s’immiscer gratuitement dans mon ménage", avertit le fils de Double Less. Le tombeur de Yékini et de Tapha Tine ne compte pas s'en limiter là. Selon lui, tous ceux qui sont derrière cette vidéo qui circule actuellement sur le web, vont devoir répondre de leurs actes devant la justice. A cet effet, Balla Gaye 2 précise qu'il a déjà déposé une plainte devant le procureur de la République, suite à cette vidéo polémique qui dérange et qu'on voudrait lui imputer. Ces cybers criminels qui n'en sont pas à leur première vont avoir fort à faire au fils de Double Less, si l'on en croit le "Lion de Guédiawaye".



Actuellement, sous les feux des projecteurs avec son ménage qui bat de l'aile, il trouve que certains esprits malintentionnés cherchent à tirer parti de cette situation pour enfoncer le clou en cherchant à le mettre en mal avec le public amateur. Pour s'être déjà retrouvé dans d'autres embrouilles, Balla Gaye n'en démord pas. Rien ne sera plus comme avant, car comme il le dit, le grand frère de Sa Thiès ne laissera pas une nouvelle "tempête médiatique" qui le mettrait sur la sellette s'abattre dans son entourage.



Ainsi, Balla Gaye 2 qui négocie un combat contre Gris Bordeaux s'est lavé à grande eau au grand plaisir de l'animateur de l'émission. Ceci dit, s'il est arrivé à dépasser cette énième campagne de dénigrement sur sa personne en lavant l'affront, Balla a un autre défi à relever: il s'agit de son éventuel combat face à Gris Bordeaux, qui est en cours de discussion pour être finalisé.



la Tribune

