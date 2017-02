Balla Gaye 2 divorce de Leyna Guèye, Boury Bathily Awa Bourou keureum

Finalement l’idylle entre Balla Gaye 2 et Leyna Guèye a tenu le temps de la vie d’une libellule. Le mariage a fait long feu. Après quelques jours de lune de miel, la lune de fiel est apparue au couple dans toute sa plénitude. Finalement, le couple qui a fait le buzz a vu retomber la clameur comme une fleur fanée. Boury Bathily demeure et reste la plus forte de Balla Gaye 2 qui, plus que jamais, est sur le feue de rampe avec ces problèmes de couple et de montage de vidéo obscène qui défraient la chronique. On n’aime qu’une fois et cette fois, là Balla Gaye 2 a aimé Boury Bathily et Leyna Guèye est tout simplement éjecté après seulement quelques jours de mariage.