Balla Gaye 2 et Gris Bordeaux se retrouvent mardi Balla Gaye 2 et Gris Bordeaux feront face mardi, pour une bataille verbale. Les deux lutteurs, qui avaient déjà mis l’eau à la bouche des amateurs lors de leur présentation et au stade Demba Diop, ne vont pas déroger à la règle.

Prévu pour le 1er Janvier prochain, le combat tant attendu entre Balla Gaye 2 et Gris Bordeaux va démarrer sa campagne de promotion. Le promoteur de cet événement, Luc Nicolai, a prévu d’organiser un face-face, mardi, entre les deux lutteurs, dans un hôtel de la place.



Une rencontre très attendue entre les deux lutteurs qui avaient déjà donné un avant-gout de ce que sera leur combat du 1er janvier 2018.



Balla Gaye 2, tombeur de Moustapha Guèye, Gris Bordeaux avait juré de venger son mentor. Une promesse que lui rappelle son adversaire. « C’est très au sérieux et ce que j’ai toujours voulu », avertit par ailleurs, le "lion" de Guédiawaye. Le Fassois d’attaquer à son retour : « il fait partie des lutteurs les plus indisciplinés et les plus bavards, je vais le faire taire. S’il dit qu’il veut le combat plus que moi, il raconte des histoires », assène-t-il.



Une sortie qui irrite Balla, qui rétorque : « tu ne dois pas me dire que je suis indiscipliné ». Avant de contre-attaquer : « je suis plus fort que toi et je te ferai mal ».





