Balla Gaye 2 et Lac 2 font bloc derrière Sa Thiès contre Ness Des champions de Guédiawaye, c’est Sa Thiès qui va ouvrir le bal le 9 avril prochain pour en découdre avec Ness. Lac 2 et Balla Gaye 2 feront bloc pour le pousser à la victoire.

En réalité, le sujet principal de la réunion de Niacoulrab de dimanche dernier portait sur le combat de Sa Thiès. Le staff commun de Balla Gaye 2.



Lac 2 et Sa Thiès gèrent les situations combat par combat. Le Lion de Guédiawaye n’a pas encore de combat. Il n’est pas alors une préoccupation. L’affrontement du Puncheur du Walo programmé en fin de saison.



Seul le combat de Sa Thiès est à l’ordre du jour. Ce faisant, le staff qui gère les trois champions parents a décidé de le préparer. Après une première étape de préparation basée sur l’endurance et la musculation, le sociétaire de l’école Double Less fera des entraînements intenses avec ses aînés.



Balla Gaye 2 et Lac de Guiers 2 feront bloc derrière lui pour le pousser à la victoire. L’apport de ces champions du CLAF 2006 de Gaston Mbengue, avec en bandoulière une énorme expérience, sera très positif pour Sa Thiès. Déjà Lac 2 a affronté et battu Ness à ses débuts.



Il doit naturellement bien le connaître. C’est dire qu’il saura lui donner des conseils pour prendre le dessus sur la Baleine de Lansar. Au-delà de tout cela, le Lion et le Puncheur du Walo feront des contacts avec leur jeune frère.



