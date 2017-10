Balla Gaye 2 étale son programme pour son combat

C’est en 2010 que Balla Gaye 2 avait pris les airs pour la première fois pour aller préparer un combat à l’extérieur du pays. Le fils de Double Less s’était envolé pour les USA dans le but de fourbir ses armes en direction de son combat contre Modou Lô. Un voyage qui avait payé. Le frère de Sa Thiès avait acquis une autre expérience dans la préparation d’un combat. Il était rentré à Dakar physiquement au top.



Après cette fructueuse expérience américaine, l’on ne doutait pas que le natif de Guédiawaye retournerait au pays de l’Oncle Sam pour encore fourbir ses armes. Ainsi, après Modou Lô en 2010, l’héritier de Double Less préparait régulièrement ses combats aux Etats-Unis. Des voyages qui lui donnaient le même rendement. Jusqu’à sa prise inutile de volume, affichant surtout un mauvais état physique.



Depuis que son combat contre Gris Bordeaux a été scellé, les fans du coéquipier d’Elton se demandaient s’il allait encore voyager pour se préparer. Une source généralement bien informée a fini par clore le débat informant que Balla gaye 2 a préféré rester au bercail pour affûter ses armes.



Balla gaye 2 alterne la musculation avec le coach ivoirien Kanté Modjan et le footing sur les dunes en attendant de démarrer les exercices techniques ou contacts avec ses coéquipiers. Peut-être que cette nouvelle option va aussi porter ses fruits. En tout cas, Double Less n’a jamais été d’accord que son fils se rende aux Etats-Unis pour préparer un combat.



